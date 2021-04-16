RESTORASYON SONRASI BUGÜN AÇILACAK TEŞVİKİYE CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL'da yaklaşık üç yıl önce restorasyona alınarak ibadete kapatılan Teşvikiye Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımıyla bugün tekrar ibadete açılacak.

Nişantaşı'nda bulunan Teşvikiye Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı. Kasım 2018'de çalışmaları başlayan projede cami ibadete kapatılarak çevresinde şantiye alanı oluşturuldu. 3 yılda retorasyonu tamamlanan tarihi Teşvikiye Camii, bugün Cuma namazı itibariyle ibadete açılıyor. Teşvikiye Camii'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılırken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma namazı kıldırarak.