Son Dakika Haberleri: Restorasyondaki Sümela Manastırı Görüntülendi

Restorasyondaki Sümela Manastırı Görüntülendi

1 saat önce

kameralarınca görüntülendi.

Restorasyondaki Sümela Manastırı Görüntülendi, System.String[]
kameralarınca görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bugün ziyaret etmesi planlanan manastırın iç kısmında, restore çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı görüldü.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:54 Kaynak: DHA

Maçka, Karadağ, Meryem Ana, Sümela Manastırı, Kültür Sanat
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