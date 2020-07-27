Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor - Son Dakika

Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor

Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor Trabzon'da restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı ve Ayasofya-i Sağir Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yarın ziyarete açılacak Trabzon'da restorasyon nedeniyle...

Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor

Trabzon'da restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı ve Ayasofya-i Sağir Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yarın ziyarete açılacak

TRABZON - Trabzon'da restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı ve Ayasofya-i Sağir Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yarın ziyarete açılacak.

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ve 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camii yapılacak törenle yarın ziyarete açılacak. 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, 56 yıl sonra 2018 yılının Aralık ayında restorasyon çalışmalarının başladığı Ayasofya-i Sağir Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla tekrar ziyaretçilerin görselliğine sunulacak. Açılış öncesi devam eden hazırlık çalışmaları nedeniyle Salı günü açılış programı öncesine kadar Sümela Manastırı ziyarete kapalı olacak.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı. Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı'nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi. İkinci avlusu 5 yıldır ziyarete kapalı tutulan Sümela'da tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler artık manastırı güvenli bir şekilde ziyaret edebilecek.

Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi yeni yüzü ile ibadete açılacak

Trabzon İmparatorluğu'nu kuran Komnenos ailesinden Kral I. Manuel tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırılan ve 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camii 2018 yılının Aralık ayında 56 yıl sonra başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Caminin ibadete açık alanında bulunan freskler, özel bir sistemle namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilerin görselliğine sunulacak. 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk Cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofya'daki restore çalışmaları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya'nın freskleri için uygun bir çözüm üreterek en az müdahale mantığıyla hat levhaları ve tablolar koyarak fresklerinin kapatılmasını sağladı. Yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına ise esere yerleştirilen ivmeölçerler yardımıyla gerçek zamanlı titreşim kayıtları alınarak oluşacak değişikliklerin izlenerek hasarların büyümeden önlen alınması hedeflendi. Planlanan bu sistem, bölgedeki tarihi eserlerdeki ilk uygulamaları olma özelliğini taşıdı. İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon'da 7 yıl önce 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi yarın hem ziyarete hem de ibadete açılacak.

Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:16

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor - Son Dakika
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