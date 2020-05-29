Restorasyonu bitmeyen camide vatandaşlar cumayı meydanda kıldı - Son Dakika

Yıldırım'da camilerdeki ibadet hasreti, 74 günlük aranın ardından Cuma Namazı ile birlikte sona erdi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri de vatandaşların toplu halde bulunduğu,özellikle Cuma namazları ve Ramazan ayı ile birlikte kılınan Teravih namazlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bulaş riskini önlemek adına 16 Mart'ta camilerde ibadete ara verilmesi olmuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye geneli ile birlikte Yıldırım'da da korona virüs tedbirleri kapsamında 74 gündür ibadete ara verilen camilerde, cuma namazı ile birlikte yeniden toplu ibadet başladı. Geride kalan dönemde Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan dezenfekte çalışmalarıyla ilçede bulunan camilerin içi ile birlikte avluları ve bahçeleri detaylı olarak ilaçlanarak ve dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı. Bunun yanında üzerinde namaz kılınan hasır örtülere de yine ekiplerce hijyen çalışması yapıldı. Emirsultan Meydanı, Namazgah Parkı, Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı ve pazar yerleri başta olmak üzere, avlusu ve bahçeleri namaz kılmaya elverişli olan camilerde kılınan Cuma Namazı ile birlikte ibadet hasreti sona ermiş oldu. Yıldırım Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccadelerin de dağıtıldığı Cuma Namazı, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte toplu halde kılınmış oldu.



'Rabbimize hamd-ü senalar olsun'



Cuma Namazı'nı 74 günlük aranın ardından Emirsultan Meydanı'nda ilçe sakinleriyle birlikte kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Camilerimizde ibadete ara verilmesi ile bizler de mahzunlaştık. Ramazan ayında da korona virüs tedbirleri nedeniyle teravih namazlarımızı, vakit namazlarımızı ve Cuma namazlarımızı camilerimizde hemşehrilerimizle omuz omuza eda edememenin burukluğunu yaşadık. Korona virüs sürecinde normalleşme adımlarının atılmaya başlanması ile birlikte artık camilerimizin avlu ve bahçelerinin yanı sıra belirlenen noktalarda önlemlerimizi alarak, öğle, ikindi ve Cuma namazlarımızı hemşehrilerimizle birlikte huşu içinde kılabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri yeniden camilerimize kavuşturan Rabbimize hamd-ü senalar olsun" dedi. - BURSA