Son Dakika Haberleri: Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor
Son Dakika Güncel Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor

Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor

51 dakika önce

Trabzon'un Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı'nın 4 yıl süren restorasyonu geçtiğimiz yıl tamamlandı.

Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor, System.String[]

Trabzon'un Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı'nın 4 yıl süren restorasyonu geçtiğimiz yıl tamamlandı. Restorasyonu biten Kızlar Manastırı ziyarete açılacağı günü bekliyor.


Trabzon'un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Pontus Kralı III. Alexios zamanında (1349-1390) iki teras üzerine inşa edilen Kızlar Manastırı'nda restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıl önce bitmesine rağmen ziyarete açılamadı. 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaların başladığı manastırda 4 yıl süren restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL'ye mal oldu. Tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır ziyarete açılacağını günü bekliyor.


Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait, restorasyonu bitene kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilen Kızlar Manastırı'nın belediyeyi devrinin yapılamadığı için ziyarete açılamadığı öğrenildi.


Kızlar Manastırı


Boztepe mahallesinde şehre hakim bir yamaçta bir bulunan manastır Pontus Kralı III. Alexios zamanında (1349-1390) iki teras üzerine inşa edildi. Yüksek bir koruma duvarı ile çevrilen manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nın portreleri yer alıyor. Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması restorasyon projesinin en önemli kısmını oluştururken, restorasyonu tamamlanan ve ziyaretçilerine açılacağı günü bekleyen Kızlar Manastırı'nın turizmde yeni bir cazibe merkezi olması bekleniyor. - TRABZON

Boztepe, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Çakır hakim karşısına çıktı: Burası Atatürk Türkiye'si, Arabistan değil dedim
Emine Bulut'un katili bugün hakim karşısına çıkacak Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı! Sosyal medya ayaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:38:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]