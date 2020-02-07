Restorasyonu devam eden Ayasofya Camisi mayısta hizmete açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Restorasyonu devam eden Ayasofya Camisi mayısta hizmete açılacak - Son Dakika

Restorasyonu devam eden Ayasofya Camisi mayısta hizmete açılacak

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Trabzon'da restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nin, planlandığı gibi mayısın sonuna doğru ibadete açılacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Trabzon'da restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nin, planlandığı gibi mayısın sonuna doğru ibadete açılacağını belirtti.

Rize'deki programlarının ardından kara yoluyla Trabzon'a gelen Demircan, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camide devam eden çalışmaları yerinde görmek istediğini söyledi.

Çalışmaların güzel gittiğini vurgulayan Demircan, caminin, planlandığı gibi mayısın sonuna doğru ibadete açılacağını ifade etti.

Demircan, "Titiz bir çalışma var. İnşallah tarihimizden, kültürümüzden, geçmişimizden bugüne taşıdığımız tarihi mirasımızı geleceğimize taşımış, korumuş olacağız. İnşallah mayıs ayında hep birlikte, Trabzonlularla, cami olarak ibadete açıldığı gün de burada açılışımızı gerçekleştirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Restorasyonun detayları hakkında bilgi veren Demircan, şunları kaydetti:

"Bütün bu restorasyonlar yapılırken çevresi, içeriği de statik açıdan değerlendiriliyor. Bir emek verildiğinde, bu mekanlarımızda daha uzunca bir süre restorasyona ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde esaslı bir çalışma yapılsın diye bakılıyor. Bütün Türkiye'deki tarihi mekanların çalışması bu çerçevede gerçekleştirilir. Bu anlamda bir yapıda ihtiyaç duyacağı ne varsa bu analizler yapılıyor ve ihtiyaç olunan her şey de gerçekleştiriliyor. Burada kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim."

Restorasyonu devam eden Ayasofya Camisi mayısta hizmete açılacak

Ayasofya, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı
Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 04:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Restorasyonu devam eden Ayasofya Camisi mayısta hizmete açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]