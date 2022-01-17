Üye Girişi
Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor

17.01.2022 09:53

- Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor İstanbul'un boğazının kıyısında bulunan "İmparatorun Sahil Sarayı" olarak adlandırılan Bukoleon Sarayı'nın restorasyonu hız kesmeden sürüyor.

- Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor

İSTANBUL - İstanbul'un boğazının kıyısında bulunan "İmparatorun Sahil Sarayı" olarak adlandırılan Bukoleon Sarayı'nın restorasyonu hız kesmeden sürüyor. 2022 yılının sonunda müze olarak açılması beklenen sarayın restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan buluntular tarihe ışık tutuyor.

UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Bukoleon Sarayı 1. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde bulunuyor. 1600 yıllık tarihe dayanan ve Fatih ilçesinde bulunan Bukoleon Sarayı, geçmişte demiryolu, yapılaşma ve kısmen sahil yolu çalışmaları nedeniyle oldukça tahrip olmuş durumdaydı. Bukoleon Sarayı restorasyon ile ömrü uzatılmak, yeni nesillere aktarılmak ve toplumda tarihsel yapılara karşı koruma duygusu uyandırmak amacıyla 2020 yılında restorasyona alınmıştı.

Restorasyonda yapılan kazılar esnasında birçok tarihe ışık tutacak buluntular ortaya çıktı. Bukoleon Sarayı, 2022 yılının sonuna doğru çalışmalar bitirilerek açık hava müzesi olarak açılacağı günü bekliyor.

"İstanbul'un en eski çeşmesini keşfettik"

Restorasyonla ilgili bilgi veren İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, "Biz kazı çalışmalarını devraldığımızda harap haldeydi. Bu ayakta kalan kısımların restorasyonunu sağlamak ve en azından ayakta kalan kısımların ömrünü uzatabilmek için restorasyon çalışmalarına başladık. Kazı çalışmaları büyük bir parçasıydı işin ve etap etap devam etti. Her aşamasında da bir keşifle karşılaştık. Sarayın kendi mimari yapısını aydınlatmaya ve o dönemde olanları anlatmaya yönelik bunlardan bir tanesi imparator iskelesinden giriş kısmında sarayın ki biliyorsunuz ki bir sahil sarayıdır. Burada bir çeşme hatta İstanbul'un en eski çeşmesi olarak tarif edebileceğimiz bir çeşme ve arkasında bir sarnıç keşfettik. Aslında sarayın diğer bütün bölümlerinin arkasından tren yolu geçiyor. Tren yolunun altına doğru devam ettiğini biliyoruz. Çünkü orada gördüğümüz galeriler aslında yapı elemanlarının o tarafa devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"1600 yıl önce gündelik olarak kullanılan obje ve malzemelere rastladık"

Bukoleon Sarayı hakkında bilgi veren Gedik, "Yine sarayın giriş kısmını tarifleyen bir tali giriş bir koridor keşfettik. Yine bir tünel gibi girişti ve çoğu yerde özgün zemine ulaştık. Bu özgün zemine ulaşma çabalarında toplu gömü alanları da vardı. Saray içerisinden çıkan sikkelerde bu ölümlerin tarihleri vesaire değerlendirebildik. Biz aslında bu buluntular ve bu kazı çalışmaları ile birlikte yine burada kullanılan çanaklar, çömlekler, seramikler, camlar, el sanatlarına ışık tutabilecek malzemeler ve 1600 yıl önce gündelik olarak kullanılan objelere rastladık. Tabi bunlar parçalanmış haldeler şu anda. Biz tabi şu anda biz onları kazı çalışmasında çıkan tüm malzemeyi tasnifledik. Sonrasında bunların temizlikleri bakımları, parçaların birleştirilmesi, konservasyon uygulamaları da yine şantiye içerisinde bulunan konservasyon laboratuvarında devam ediyor" dedi.

"2022 yılının sonuna doğru tamamlamayı planlıyoruz"

Çalışmaların 2022 yılının sonunda tamamlanacağını söyleyen Gedik, "Bu aşamalar tamamlanırken de kazıdan sonra gelinen mevcut durum sarayın ulaşabildiğimiz tüm kalıntılarını gezinebilir kılmak istiyoruz. O yüzden arkeolojik alanın üstüne bir üst örtü tasarımı yaptık. Onun da, koruma kurulu tarafından onayının ardından açık hava müzesi ve ziyaretçi merkezi haline gelecek. Bütün müzede de aslında bu kazıdan çıkarılan envanter ve tüm buluntularda bu müzede sergileniyor olacak. Ziyaretçiler de geldiklerinde bu farklı tabakalar ve farklı katmanlardan çıkarılan bütün envanteri ziyaret edebilecekler. Biz 2022 yılının sonuna doğru bütün çalışmaları tamamlayıp açmayı planlıyoruz" dedi.

Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor
Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor
Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor

YORUMLAR
500

Restorasyon, İstanbul, Fatih, Gedik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor - Son Dakika


İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar         
17:07
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL nakit promosyon Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL nakit promosyon         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş         
15:00
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17

Son Dakika Haberleri
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:58 İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.
16:56 Hakkari'de Kahraman Mehmetçik Ayberk Soyutemiz, silah kazasında şehit düştü
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
16:31 Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi
16:09 Uzmanları ayağa kaldıran yöntem! Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişiriyorlar
16:06 Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular
15:50 Yerli hamsi tezgahlara pahalı çıktı: Kilosu 50 liradan satılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 17:16:54. #1.13#
SON DAKİKA: Restorasyonu süren Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement