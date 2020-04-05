Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler - Son Dakika

Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler

KARS - Kars'ta restorasyonu yapılan tarihi hamamın kubbesinde bulunan kurşun tabakaları sökerek götürdüler.

Kars Valiliği tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Muradiye Hamamı'nın çatı ve kubbelerine yapılan kurşun kaplama kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek götürüldü.

Özellikle son günlerde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşısında vatandaşların evlerinde kaldığı günlerde hamamın üzerinde kurşun tabakaların sökülerek götürülmesi tarihi değerlere verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ın önemli destinasyon yerlerinden birisi olan Tarihi Muradiye Hamamı'nın kubbelerine binlerce lira harcanarak yapılan kurşun kaplamaların sökülmesini bir anlam veremediklerini ifade eden vatandaşlar, "Burası bildiğimiz kadarıyla Kars Valiliği tarafından restorasyonu yapıldı. Tam anlamıyla turizm destinasyonun olduğu bölgedeyiz. Kars Kalesi'nin hemen altında, Taş Köprü'nün yanında bulunuyor Muradiye Hamamı, çok acıdır ki bizde şahit olduk. Yanından geçerken gördük, kubbelerin kurşun kaplamaları parça parça sökülerek götürülmüş. Özellikle bu son günlerde burada insan sayısında müthiş bir azalma var. Koronavirüsten dolayı, nasıl bir güvenlik önlemi getirilir, nasıl denetimleri gerçekleştirilir bizde merak ediyoruz. Ama biran evvel önlem alınması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

Osmanlı mimari tarzında inşa edilen tarihi Muradiye Hamamı'nın kubbelerinin arka tarafındaki kurşunları sökülerek götürüldü. Restorasyonun tamamlanmasına kısa bir süre hamamın kubbelerinin sökülmesi vatandaşlar arasında da tepkiyle karşılandı.

Kars Valiliği bünyesinde bulunan Tarihi Hamamları'nın koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, aksi takdirde hamamların restorasyonunun tamamlanmadan yıkılacağına dikkat çektiler.

IÇ-