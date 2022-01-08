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Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın - Son Dakika

Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın

08.01.2022 13:21
Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın

Son dakika gündem haberi... FATİH, Sirkeci'de bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın kullandığı ve uzun süredir restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın çıktı.

FATİH, Sirkeci'de bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın kullandığı ve uzun süredir restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın çıktı. Tarihi binanın dış cephesindeki restorasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın ek bina olarak kullandığı tarihi Liman Han'da saat 12.30 sıralarında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon çalışmaları sırasında alev alan dış cepheye önce işçiler müdahale etti. Alevler kısa sürede dış cepheye yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, binaya yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın dış cephesindeki yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.


Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın
Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın
Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın
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İtfaiye, Yangın, Liman, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın - Son Dakika


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