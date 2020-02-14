Restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı

6 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki 429 yıllık Hacı Ali Ağa Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki 429 yıllık Hacı Ali Ağa Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Yaylalı Mahallesi Tavas Caddesi'nde restorasyonu tamamlanan Hacı Ali Ağa Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ tarafından cuma namazı öncesi dua edildi.

Karatuğ, restorasyonun çok güzel yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cami hakkında AA muhabirine açıklama yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sanat tarihçisi Hüseyin Yıldırım, caminin bölgenin en değerli ve güzel ibadethanelerinden olduğunu, kitabelerden yola çıkarak 1591 yılında yapıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Yıldırım, camide 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Caminin 4 kitabesi mevcuttur. En eskisi olan kuzeydeki çeşmenin üzerindeki kitabeye göre caminin 1591 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Çeşitli dönemlerde deprem ya da doğal afetlerden kaynaklı oluşan hasarlar onarılmıştır. Cami Hacı Mollazade Vakfına bağlı bir camidir. En önemli özelliği içindeki nebati ve geometri süslemeleridir. 19. yüzyılda cami tekrar onarım geçirdiği için o dönemin en önemli özelliklerine göre tekrar inşa edilmiş ve bu halini almıştır."

Restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı

Buharkent, Karacasu, Tavas, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borç para istediği kadın arkadaşından olumsuz yanıt alınca öldürdü
Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:52:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]