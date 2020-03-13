Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı

6 saat önce

İstanbul'da burmalı minareye sahip tek yapı olduğu belirtilen "Burmalı Mescit" tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı, System.String[]

İstanbul'da burmalı minareye sahip tek yapı olduğu belirtilen "Burmalı Mescit" tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından dualar eşliğinde ibadete açıldı.


Fatih'te Şehzade Mehmed Camii yanında yer alan "Burmalı Mescit" Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek dualar eşliğinde ibadete açıldı. Açılışa Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mescide gelen vatandaşlar cuma namazını restore edilen mescitte kıldı. 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan mescidin bozulan cephe taşlarında derz işlemleri yapıldı. Burmalı minareyi oluşturan tuğlalarda onarım ve tamlama işlemi uygulandı. Ayrıca hazirede parçalı ve dağınık durumda olan mezar taşlarında düzenleme, tamlama ve sağlamlaştırma yapıldı. Deprem mühendisliğinden alınan rapor doğrultusunda statik projeleri hazırlanan camide güçlendirme çalışmaları yapıldı. Öte yandan İstanbul'da burmalı minareye sahip tek yapı olduğu belirtilen cami, bu yönü ile dikkat çekiyor. - İSTANBUL

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:52 Kaynak: İHA
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