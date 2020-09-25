Restorasyonu tamamlanan cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Edirne'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan İsmail Ağa Camisi ibadete açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 2 yıllık bir restorasyon çalışmasının ardından caminin ibadete açıldığını belirtti.

Tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Vali Canalp, "Camimiz tekrar onarıldı, restore edildi ve ibadete açıldı. Atalarımızdan aldığımız emaneti geleceğe taşıyoruz. Ben caminin tekrar ibadete açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canalp, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve cami cemaati İsmail Ağa Camii'nde cuma namazını kıldı.

Cami hakkında

Edirne'nin Sarayiçi bölgesine yakın bir konumda, İsmail Ağa Mahallesi Baruthane mevkisinde bulunan cami bu sebeple Baruthane Camisi olarak da anılır.

Fatih ve II. Bayezid dönemlerinde yaşayan İsmail Ağa isimli hayırsever tarafından 1450'li yıllarda inşa edildi.

Belgelere göre İsmail Ağa'nın bir de medrese imar ettiği biliniyor.