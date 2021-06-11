Restorasyonu Tamamlanan Kaymakamlar Gezi Evi Turizme Açıldı. - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En İyi Korunan 20 Kent" arasında bulunan Safranbolu'nun tarihi çarşı bölgesinde 19. yüzyıl başlarında 2 katlı olarak yapılan bugün ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde Müze ev olarak hizmet veren Kaymakamlar Gezi Evi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyelerinin katıldığı törenle tekrar turizme açıldı.

Safranbolu'nun dünyanın ve Türkiye'nin gözbebeği bir merkezi olduğunu ifade eden Vali Gürel açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Safranbolu dünyanın ve ülkemizin gözbebeği bir turizm merkezi burası yılda bir milyonun üstünde insanın ziyaret ettiği bir bölge, ancak hepinizin malumu olduğu üzere bir buçuk seneden beri küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu sebepten ötürü Safranbolu'muzun tarihi ve doğal güzellerini gösteremez olduk. Özellikle hafta sonları cıvıl cıvıl ve kalabalık insanlarımız pandemiden dolayı gelemez oldular. 1 Haziran ile birlikte ülkemizde yaşanan kademeli normalleşme ile birlikte geçen hafta hareketlenme olduğunu, misafirlerin gelmeye başladığını memnuniyetle gözlemledik. Aşılama sürecinin de başlaması ile beraber bu salgının belli bir aşamaya getirildiğini ümit ediyoruz. Aşılama ile ilgili vatandaşlarımızın hassasiyetinin devam etmesi ve önceliğinin olması da önemli, Safranbolu bölgemiz ülkemizin gözbebeği, böyle bir yerde yönetici olmak bizim içinde bir gurur kaynağı. Bir Osmanlı kentinde dolaşıyor gibisiniz, sokakların her birini ayrıntısını gezdiğinizde görebiliyorsunuz. 1800 ve 1900'lü yılların başlarına gidebiliyorsunuz. Bir önceki sene itibariyle 318 bin konaklama gerçekleşmişti, bunun 70-80 bini yurtdışından özellikle Çin, Tayvan bölgelerinden gelen misafirlerimizdi. Tabii ki pandemi sürecinde bunlar azaldı ama inşallah önümüzdeki haftadan itibaren gelen misafirlerimiz artmaya başlar, çarklarımız dönmeye başlar. Özellikle turizmcilerimiz sıkıntılı bir süreci geride bıraktılar ama bu yaz bu turizm sektörünün yavaş yavaş açılmasını ümit ediyoruz ve bunu hep birlikte sağlayacağız. Kaymakamlar Gezi Evi bir önceki Kaymakamımız Fatih Ürkmezer'in üzerinde yoğunlaştığı bir projeydi. Vilayetler Hizmet Birliği ile görüşüldü oradan bir miktar kaynak çıkarıldı, bizde İl Özel İdaresi olarak eksik noktada destek vereceğimizi açıklamıştık, ancak ona gerek kalmadan Vilayetler Hizmet Birliğinden gelen kaynak işimizi gördü ve restorasyon tamamlandı. İnşallah bundan sonra bir Osmanlı Dönemine ait Safranbolu Konağını görme fırsatına kavuşacağız. Önemli bir konak, yılda 80 binin üzerinde insanın ziyaret ettiği bir nokta bundan sonraki süreçte bir Safranbolu Konağının tüm özelliklerini gelen misafirlerimize göstermiş olacağız. Safranbolu'nun başka müzelere de ihtiyacı var, şu anda Eski Hükümet Konağı müze olarak kullanılıyor Kahve ve Çikolata Müzemiz var ama değişik müzelere ihtiyacımız var. bizim esasen müze sayımızı artırmamız, değişik konulara ilişkin müzelerimizi çoğaltmamız, vatandaşlarımıza göstermemiz gerekiyor. Bu tip müzeleri illa devletin yapması gerekmiyor, odalarımız devreye girebilir, vatandaşlarımız devreye girebilir bu sayede bu güzellikleri de vatandaşımıza sunabilirsek daha fazla burada kalmalarını sağlayabiliriz.

Karabük Turizmini çeşitlendirmek, turizm alt yapısına doğamızı entegre etmek adına bir takım çalışmalarımız var, milletvekillerimizin çalışmaları var, Keltepe Kayak Merkezini nasıl entegre edebiliriz, oranın konaklama ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz, orayı aynı zamanda yaz ve doğa turizmi için nasıl kullanabiliriz üzerinde yoğunlaşıyoruz. Karabük'ümüzün bütün ilçeleri birer doğa harikası, bu bölge doğa açısından ülkemizin gözbebeği, buraya insanları nasıl çekebilir bunun arayışı içindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bölgemize gelen insan sayısını artırmak, alternatif turizm imkanları ile oralara yönlendirerek Karabük ve Safranbolu'da kalma sürelerini uzatmak adına neler yapılabileceğini hep beraber düşünerek bir gayretin içinde olacağız. Ben Turizm Sezonun hayırlı olmasını diliyorum, Kaymakamlar Gezi Evinin hayırlı olmasın diliyorum. Yeni yüzü ile misafirlerimizin huzuruna çıkardık, emeği geçen başta en ince ayrıntısına kadar Kaymakamlar Evinin restorasyonunu takip eden Mehmet Kaymakamımızı ve Eski Kaymakamımız olmak üzere ihale sürecini yürüten İl Özel İdaremize ve ekibine, burada çalışan arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Safranbolu'ya yapılan her şey karşılık bulur çünkü burası gerçekten çok güzel bir şehir. inşallah güzel şeylerle Safranbolu'muzun ismini duyurmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz yaptıkları konuşmalarında restore edilen tarihi Kaymakamlar Müze evinin hayırlı olması temennisinde bulunlar.

Protokol konuşmalarının ardından Kaymakamlar Gezi Evi'nin kurdelesini kesen Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri müzeyi gezerek bilgiler aldılar.

Kaymakamlar Gezi Evi açılış törenine Vali Fuat Gürel'in yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer protokol üyeleri katıldı.