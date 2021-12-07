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Restorasyonu tamamlanan "Kubbe-i Hadra" Mevlana dostlarını selamlıyor - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan "Kubbe-i Hadra" Mevlana dostlarını selamlıyor

07.12.2021 15:14
Restorasyonu tamamlanan "Kubbe-i Hadra" Mevlana dostlarını selamlıyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nde "Yeşil Kubbe" olarak bilinen Kubbe-i Hadra'daki en kapsamlı restorasyon tamamlandı.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nde "Yeşil Kubbe" olarak bilinen Kubbe-i Hadra'daki en kapsamlı restorasyon tamamlandı.

Mevlana'nın 17 Aralık 1273'te vefat etmesinden bir yıl sonra yapımına başlanan Kubbe-i Hadra, 16 dilimli külah ve turkuaz çinilerden oluşuyor.

Bugünkü şeklini Kanuni Sultan Süleyman döneminde alan Kubbe-i Hadra, 1698, 1798, 1816, 1835, 1912, 1949 ve 1964 yıllarında geçirdiği restorasyonların ardından Haziran 2020'de tarihinin en kapsamlı restorasyonuna alındı.

Buradaki restorasyon çalışmaları tamamlanarak, bu yıl düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne yetiştirildi.

"Yeşil Kubbe" restorasyonunda, yıpranan, yer yer dökülen çinilerin sökülmesinin ardından Anadolu Selçuklu döneminde yapılan tuğla kubbeye ulaşıldı.

Kubbe-i Hadra'nın çinileri ile altındaki tuğla kubbe arasında yer yer 15 ila 18 santimetre kalınlığa ulaşan yaklaşık 100 ton beton temizlendi.

Bilim kurulunun çalışmaları sonucunda müze arşivinde bulunan 1816 ve 1835 yıllarına ait çini örneklerinden yola çıkılarak çiniler üretildi.

Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından kubbenin örtüsü kaldırıldı, iskele sökülmeye başlandı.

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için şehre gelen yerli ve yabancı turistler, Kubbe-i Hadra'yı yeniden görebildi.

Restorasyonu tamamlanan Kubbe-i Hadra Mevlana dostlarını selamlıyor
Restorasyonu tamamlanan Kubbe-i Hadra Mevlana dostlarını selamlıyor
Restorasyonu tamamlanan Kubbe-i Hadra Mevlana dostlarını selamlıyor
Restorasyonu tamamlanan Kubbe-i Hadra Mevlana dostlarını selamlıyor
Restorasyonu tamamlanan Kubbe-i Hadra Mevlana dostlarını selamlıyor

Mevlana Müzesi, mevlana, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restorasyonu tamamlanan 'Kubbe-i Hadra' Mevlana dostlarını selamlıyor - Son Dakika


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