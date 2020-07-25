Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı.

Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, imaretin yaklaşık iki buçuk asırdır merhametin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın adresi olduğunu söyledi.

Eyüpsultan ilçesine verilen öneme değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Eyüp ilçesinin, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mihmandarı, İstanbul'u fetheden ruh ve iradenin timsali olan Ebu Eyyüb El Ensari Hazretlerinin ismine yakışır bir yer olması için daima itina gösterilmiştir. Osmanlı ulemasının buraya Uluların Seçkinleri anlamına gelen Havass-ı Refia demesi de duyulan saygı ve gösterilen hürmetin bir ifadesi olmuştur. Elbette ki sadece sözle değil, icraat ve inşa ile de bu semt ihya edilmiştir. Bugün yeniden kapılarını açan Mihrişah Valide Sultan diğer adıyla Eyüp İmareti bunun en özel örnekleri arasındadır."

Ersoy, Osmanlı sultanları ve hanedan mensuplarının bu topraklarda nice hayrın filizlenmesine vesile olduğuna dikkati çekti.

O hayırların, gölgesinde din, dil, ırk ayırmadan beşeri muhafaza eden dev çınarlara dönüştüğünü vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan bu imaret de onun hamiyetperverliğinin ve hayırseverliğinin bir nişanesi olmuştur. Ecdadımızın manevi hassasiyetleri öylesine ince detaylarda kendisini gösteriyor ki hayran olmamak, ilham almamak mümkün değil. Yaptıkları her işte en iyi malzeme en güzel şekilde kullanılmış, yapılar en ideal şekilde bina edilmiş ama değer hiçbir zaman bunlara atfedilmemiştir. Hep gönül hep ruh önce gelmiş, değer manada aranmış, onunla ölçü verilmiştir. Benzer hizmeti veren nice örnekte olduğu gibi bu imaretin işleyişinde de öncelik verilen hususlara baktığımızda bunu net bir şekilde görüyor ve anlıyoruz."

"Yarın bugünden daha fazla bu değerlere ihtiyacımız olacak"

Vakıf medeniyetinin sadece bir hayır işi yahut yardım çalışması olmanın çok ötesinde olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, bu anlayışla hayat bulan eserlere bakıldığında Türk-İslam medeniyetinin kimliğinin görülebileceğini söyledi.

Ersoy, vakıflara sahip çıkma ve nesilden nesle aktarma sorumluluğunun herkese ait olduğunun altını çizerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Her geçen gün bize gösteriyor ki yarın bugünden daha fazla bu değerlere ihtiyacımız olacak. Sadece bizim de değil. Bugün dünyanın çok farklı kültür ve inanç coğrafyalarında tarih bir kez daha büyük bir ısrarla ve özlemle bizi çağırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin insan merkezli, hak ve adalet esasıyla yürüttüğü uluslararası politikaların ve sergilediği duruşun etkilerine baktığımızda bu gerçeği açıkça görmekteyiz.

Savaşlardan hastalıklara kadar birçok krizle sarsılan dünyada, Türkiye adı her gün daha yüksek bir sesle ve umutla, adaletle, merhametle bir anılmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki inandığı değerleri canından aziz bilen milletimiz, kendisini bekleyen eli tutmaktan asla imtina etmeyecektir. Yüce Allah'ın 'Hayır işlemekte yarışın.' emrine dün olduğu gibi bugün de bütün varlığını adayacak, nerede bir masum, bir mazlum kendisine ihtiyaç duyuyorsa oraya koşacaktır. Vakıf medeniyetinin bizlere bıraktığı miras da budur. Bu miras Türk milleti var oldukça daima yaşayacak, emanet aldığımız görevler bihakkın yerine getirilecektir."

"İstanbul gerçek manasıyla vakıf şehre dönüştü"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise vakıf geleneğinin ana düsturunun "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi olduğuna dikkati çekerek, "İnsanı yaşatmak için padişahlar, valide sultanlar, iyilik ve hayır sahipleri dünyanın dört bir yanında vakıflar kurdu. Herkes iyilikte yarıştı, böylece merhamet ve şefkat temelinde büyük bir vakıf medeniyeti oluştu." diye konuştu.

Mihrişah Valide Sultan ve onun gibi vakıf kuran insanların kendilerini de vakfettiklerini belirten Burhan Ersoy, "Dersaadet dediğimiz aziz İstanbul gerçek manasıyla vakıf şehre dönüştü. Sancaktar-ı Nebi Eyüp Sultan hazretlerinin İstanbul'a gelmesiyle başlayan vakıf ruhu büyüdü, fetih ruhuyla birleşti ve rüyamız Hazreti Fatih ile gerçek oldu. Ayasofya hilal ve minareyle şereflendi. Sultan Fatih tarafından cami olarak vakfedildi hamdolsun Ayasofya hasretimiz dün sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Burhan Ersoy, İstanbul'un vakıf medeniyetini tüm görkemiyle yaşattığını vurgulayarak, "İmaretimizi ihya ederken hem büyük bir iyilik halkasını koruma ve yaşatma irademizi beyan ediyor hem de mimari ve şehircilik üslubumuzun köklerini bulmak ve yeniden açığa çıkarmak kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.

İmaretin açılışına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de katıldı.

Eyüpsultan ilçesinde bulunan ve Mihrişah Valide Sultan tarafından 1795'te yaptırılan imaret, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde sosyal güvencesi bulunmayan yardıma muhtaç vatandaşlara aşevi olarak hizmet veriyor.

Emine Erdoğan, İstanbul, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019/20 sezonunu Rizespor galibiyetiyle noktaladı Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi. 70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı sınırını eleştirdi: Dünyada böyle bir saçmalık yok Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi         
16:52
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı         
13:53
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü         
02:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 23:16:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei