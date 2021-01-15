Restorasyonu tamamlanan Milli Saraylar Resim Müzesi ziyarete açıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan Milli Saraylar Resim Müzesi ziyarete açıldı

15.01.2021 15:53
Restorasyonu tamamlanan Milli Saraylar Resim Müzesi ziyarete açıldı, System.String[]

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Resim Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Resim Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Beşiktaş'taki Resim Müzesi'nin açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Restorasyonu tamamlanan ve modern sergileme kriterlerine göre tefriş edilen müze, 11 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenen 34 salon ve 553 eserle kültür sanat hayatının yeni merkezi olmaya aday.

Resim Müzesi koleksiyonu, Topkapı Sarayı depolarında muhafaza edilen tabloların Milli Saraylar envanterine dahil edilmesiyle daha da zenginleşti. Topkapı Sarayı'ndan Resim Müzesi'ne nakledilen tabloların restorasyonuna yönelik atölye kuruldu. Eserlerin restorasyon öncesi, aşamaları ve restorasyon sonrası durumları belgelendi. Çalışmalar kapsamında Tablo Restorasyon Atölyesi 199, Altın Varak Atölyesi 104, Cilt ve Kağıt Restorasyon Atölyesi 34 eseri kültür hayatına kazandırdı.

Eserlere yönelik envanter çalışmaları da titizlikle yürütüldü. Eser bilgileri, kondisyon durumları ve hareketleri kayıt altına alınarak, dijital sisteme aktarıldı. Müze binasının ve eserlerin güvenliğini sağlayan kamera ve alarm sistemleri modernize edildi.

Resim Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak eserlerle ilgili bir kitap da hazırlandı. Müzeyi, tematik bölümlerini ve eserleri tanıtan kitap, ziyaretçiler için rehber niteliği taşıyor.

Müzecilik alanında benzersiz bir örnek

Milli Saraylar Resim Müzesi, Sultan Abdülmecid tarafından 1856 yılında "Veliahd Dairesi" olarak inşa ettirildi. Dairede ilk olarak Sultan Abdülaziz kaldı. Yapının inşaat kalfalığını Karabet Balyan, bina eminliğini Es-Seyyid Ali Şahin Bey yürüttü. Dairenin tefrişini ise Sultan Abdülmecid'in dekoratörü Fransız Charles Sechan yaptı.

Veliahd Dairesi, ilk bölümünün restorasyonunun ardından 22 Mart 2014'te Resim Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. 2017'de ise müzenin daha büyük olan ikinci bölümünün restorasyonuna başlandı.

4 yıl süren çalışmaların ardından kapılarını yeniden sanatseverlere açan Resim Müzesi, özgün restorasyon, özenli teşhir ve tefrişiyle alanında benzersiz bir nitelik kazandı.

Osmanlı saray resminin tek temsilcisi

Resim Müzesi'nin 16 ila 20. yüzyılı kapsayan koleksiyonu; padişah portreleri, tarihi konulu kompozisyonlar, oryantalist eserler, doğa ve kent görünümleri ile natürmortlar gibi pek çok konuyu içeriyor.

Koleksiyon, Konstantin Kapıdağlı, Rupen Manas, Stanislaw Chlebowski, Fausto Zonaro, Ivan Konstantinoviç Ayvazovski, Pierre Desire Guillemet, Eugene Fromentin, Stefano Ussi, Felix-Auguste Clement, Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi Bey, Şevket Dağ ve Abdülmecid Efendi gibi ressamların eserlerini barındırıyor.

Müze, Osmanlı saray resminin tek temsilcisi olması bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosuna sahip

Resim Müzesi, Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosuna da ev sahipliği yapıyor. Fransız ressam Felix-Auguste Clement'in "Çölde Av" adıyla tanınan tablosu, müze ortamında ilk defa ziyaretçiyle buluşuyor.

35 metrekarelik ebadıyla görenleri büyüleyen 1865 tarihli eser, 2019 yılında Said Halim Paşa Yalısı'ndan başarılı bir operasyonla alınarak Resim Müzesi'ne nakledildi.

Osmanlı ile Mısır arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere dair ipuçları barındıran tablo, görsel belge niteliği taşıması bakımından eşsiz olarak değerlendiriliyor.

Restorasyon, Türkiye, Milli, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restorasyonu tamamlanan Milli Saraylar Resim Müzesi ziyarete açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var
Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti         
15:54
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu         
15:23
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor         
15:13
Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi         
14:18
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım         
14:01
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti         
13:46
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 16:23:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Restorasyonu tamamlanan Milli Saraylar Resim Müzesi ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei