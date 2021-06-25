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Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Güzelköy (Melen) Camii 9 Temmuz'da Açılıyor - Son Dakika

Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Güzelköy (Melen) Camii 9 Temmuz'da Açılıyor

25.06.2021 19:08
Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Güzelköy (Melen) Camii 9 Temmuz'da Açılıyor, System.String[]

Tekirdağ'ın tarihini, kültürünü, yaşam tarzını, geçmişten günümüze günümüzden de geleceğe aktaracak olan kültürel varlıklarımızın, rehabilite edilerek şehrimize kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "geçmiş ve gelecek birlikte...

Tekirdağ'ın tarihini, kültürünü, yaşam tarzını, geçmişten günümüze günümüzden de geleceğe aktaracak olan kültürel varlıklarımızın, rehabilite edilerek şehrimize kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "geçmiş ve gelecek birlikte yürüyecek" sloganıyla başlatılan Miras Atölyesi Projesi II. Etap çalışmaları kapsamında sürdürülen, kültür mirasını en çok yansıtan mahallelerden biri olan Şarköy İlçesi Güzelköy (Melen) Mahallesinde bulunan caminin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

AÇILIŞ 09 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 13: 00'TE

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin tarihine ve kültürel yapısına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Geçmiş ve gelecek birlikte yürüyecek sloganı ile başlattığımız Miras Atölyesi proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Şarköy İlçemizin Güzelköy (Melen) mahallesinde bulunan ve şehrimizin kültürel mirasını en çok yansıtan yapılardan biri olan Tarihi Güzelköy (Melen) Camimizin restorasyon çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. İlimize ve Şarköy İlçemize hayırlı olmasını diliyorum ve 09 Temmuz Cuma Günü saat 13: 00'te gerçekleştireceğimiz, camimizin açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bundan sonra da tarihine sahip çıkmaya, tarihi ve kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir. " dedi.

TARİHİ GÜZELKÖY CAMİİ'NİN İLK DÖNEMİNİN 14. YÜZYILA DAYANDIĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR

Tarihi Güzelköy (Melen) Cami'nin ilk inşa tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunamamakla birlikte ilk döneminin 14. yüzyıla yani Trakya'nın fetih dönemine dayandığı düşünülmektedir. Bölgede farklı dönemlerde gerçekleşen depremlerde, özellikle de cami yapısının tamamına yakınının yok olduğu, 1912 depreminden sonra köylüler tarafından yeniden inşa edildiği bilinmektedir. Hamam yapısı ise, camiye oranla özgün yapı izlerini günümüze kadar koruyabilmiştir.

Cami genelinde, yalnızca minare kaidesi yapının en eski tarihine ait bilgi vermektedir. Mevcut cami, dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir. Beden duvarları taş, iç bölücü duvarları ahşap karkastır. Çatı örtüsü, alaturka kiremitli dört yöne kırma çatı şeklinde düzenlenmiştir. Güzelköy Camii, üzerinde günümüze taşıdığı Erken Osmanlı dönemi duvar iziyle önemli bir örnektir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Miras Atölyesi Projesinin I. Etabı Süleymanpaşa İlçesinde Kültür Varlıklarının en yoğun olarak görüldüğü Ertuğrul Mahallesinde uygulanmaktadır. Miras Atölyesi II. Etapta ise Şarköy İlçesinin kültür mirasını en çok yansıtan mahalleleri olan Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy, Çınarlı ve Eriklice Mahallelerinde restorasyon çalışmalarına tüm hızıyla devam edilmektedir.

Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Güzelköy (Melen) Camii 9 Temmuz'da Açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Cuma, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Güzelköy (Melen) Camii 9 Temmuz'da Açılıyor - Son Dakika


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