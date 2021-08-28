Restorasyonu tamamlanan Taşhoron Kilisesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan Taşhoron Kilisesi'nin açılışı yapıldı

MALATYA - Malatya'da halk arasında Taşhoron Kilisesi olarak bilinen Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Taşhoron Kilisesi'nde Ermeni vatandaşlar inanç ziyaretlerini yapabilecekler.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde yer alan tarihi Taşhoron Kilisesi'nin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yenilenen görünümüyle görenlerin ilgisini çeken tarihi kilisenin açılışı bu gün gerçekleştirildi. Taşhoron Kilisesi olarak bilinen ve yeni ismiyle Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek, STK temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Ermeni vatandaşlarımız da inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilecekler"

Malatya Valisi Aydın Baruş, kültür merkezinin vatandaşların ziyaretine açık olduğunu ve Ermeni vatandaşların da inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini belirterek, "Şehirleri şehir yapan, onlara kimliğini veren bu yapıların ve bu yapılarla birlikte yaşayan insanların kültürünü devam ettirip, ettiremediğidir. Bu anlamda Malatya çok zengin bir kültür mirasına sahip. Bu anlamda UNESCO daimi listesine giren Aslantepe örnektir.

Vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve dünya insanlığı burayı bir kültür ve tarih eseri olarak ziyaret ettiği gibi Ermeni vatandaşlarımız da inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilecekler. Burada Türkiye'nin başarısı için, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için, büyük Türkiye'nin dünya medeniyetine katkı sunması için ve dünyada hak ve adaletinin gür sesi için her zaman dua edeceklerdir, biz buna inanıyoruz ve güveniyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Ayrılıktan kimseye fayda gelmez, birlikte gelecek ve istikbal vardır. Biz birlik, beraberlik içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, 100 yıl sonra onarılan kilisenin vatandaşların ibadetine açılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Mutluluğumuz ve memnuniyetimizi paylaşmak isteriz. 100 yıl sonra bir sanat ve kültür merkezi olarak onarılan Taşhoron kilisesi aynı zamanda Hristiyan vatandaşlar için ibadete de açılıyor. Ebetteki bu ülke barışı, birliği ve kardeşliği açısından çok önemli bir mesaj olarak algılıyoruz bunu. Anadolu'nun gitmeye yüzmeye tutmuş zenginliklerinin kazandırılması ve tekrar gün ışığına çıkartılmasının hepimiz için büyük bir kazanç olduğunu belirtmek isterim. Hayırlı, uğurlu olsun " diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleşti, protokol ve katılımcılar açılışın kültür merkezini gezerek incelemelerde bulundular.