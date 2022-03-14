RESTORASYONU YAPILAN 170 YILLIK TARİHİ KONAKTA ÇİNİ VE SERAMİK KURSU - Son Dakika
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RESTORASYONU YAPILAN 170 YILLIK TARİHİ KONAKTA ÇİNİ VE SERAMİK KURSU

14.03.2022 08:52

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde kadınlar, restorasyonu yapılan 170 yıllık tarihi Hamdi Efendi Konağında, 16'ıncı yüzyıldan günümüze kadar devam eden eski Türk sanatlarından çini sanatı ve seramik işletmeciliği kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde kadınlar, restorasyonu yapılan 170 yıllık tarihi Hamdi Efendi Konağında, 16'ıncı yüzyıldan günümüze kadar devam eden eski Türk sanatlarından çini sanatı ve seramik işletmeciliği kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar, eski Ahlat Şehri kazılarında çıkarılan motiflerin yer aldığı tabak ve vazolara ilşedikleri desenlerle birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Ahlat ilçesinde bulunan ve tarihi dokusu ile yıllarca yurtiçi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlayan 170 yıllık Hamdi Efendi Konağı, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin (ADER)'e devredilerek restore edildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan konakta seramik ve çini sanatı kursları açıldı. Açılan kurslara gelen kadınlar, eski Ahlat Şehri kazılarında çıkarılan motiflerin yer aldığı tabak ve vazolara işedikleri desenlerle birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Meslek öğrenen 60 kursiyer kadın, yaptıkları eserleri önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan sergide satıp aile bütçelerine de katkıda bulunacak.

Çini ve seramik usta öğreticisi Kader Yumuşak, 5 ay önce başlanan kursun 1 yıl süreceğini belirterek," Atölyemiz Hamdi Efendi Konağı'ndadır. Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği'nin (ADER) birlikte yürüttüğü 'Ahlat Çini ve Seramik Atölyesi Projesi' kapsamında Ahlatlı kadınlara çini ve seramik üzerine eğitimler verdik. Özellikle kadınların rağbet gösterdiği bu kursu devam ettirmekteyiz. Atölyemizde ham büsküvi, tahrirleme, motif bilgisi, özellikle Selçuklulara ait motifler, ardından Osmanlı motiflerini çini büsküvilere işlemekteyiz. Boyama aşamasından sonra sırlama ve fırınlamayı da bu atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Burada seramik çamurlarından ürettiğimiz tabaklar, vazolar, büsküvi ürünlerini fırınlayıp, ince bir işçilikle motifleme yapıyoruz. Projemiz 1 yıl sürecek. Projenin en büyük amacı, kadınların proje içerisinde yer almasıdır. Üretilen ürünlerimizi önümüzdeki aylarda düzenleyeceğimiz bir sergi ile görücüye çıkaracağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlarımız da bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Güzel materyaller ortaya çıkardık. Umarım proje sonunda birçok eseri de geleceğe aktarırız. Öncelikle 30 kursiyerle başladığımız kursumuzda şu an 60 kursiyerimiz var. Hafta içi her gün kursumuz devam ediyor. Kadınlarımız yaptıkları ürünleri kurs sonunda pazara çıkaracaklar."

RESTORASYONU YAPILAN 170 YILLIK TARİHİ KONAKTA ÇİNİ VE SERAMİK KURSU
RESTORASYONU YAPILAN 170 YILLIK TARİHİ KONAKTA ÇİNİ VE SERAMİK KURSU
RESTORASYONU YAPILAN 170 YILLIK TARİHİ KONAKTA ÇİNİ VE SERAMİK KURSU

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Hamster Coin, Seramik, Ahlat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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