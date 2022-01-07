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Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı

07.01.2022 14:38
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Fethiye Camisi, kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Fethiye Camisi, kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih'te 13. yüzyılda yaptırılan ve 16. yüzyılda kiliseden camiye çevrilen tarihi Fethiye Camisi'nin restorasyonunu ve çevresinde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Namazın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 7 milyon lira maliyetle gerçekleştirilen restorasyonun 2 yılda tamamlandığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün İstanbul genelinde bu sene özellikle restorasyonlara ağırlık verdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Özellikle 2022 yılı sonuna kadar birçok yerin onarımını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Hem genel müdürlüklerimiz hem kurumlarımız çok hızlı çalışıyorlar. İnşallah birçok noktada başladığımız restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz. İstanbullulara hayırlı olsun."

Restorasyon çalışmalarının hassasiyetle gerçekleştirildiğini vurgulayan Ersoy, "Yan tarafta da müze var biliyorsunuz. Müzede de biraz işimiz var. Orada bir de sarnıç bulundu, sarnıçta da biraz ilave çalışmalarımız olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, bulunan sarnıcın topraktan temizlenerek restorasyonunun kısa sürede tamamlanacağı ve mozaiklerin olduğu kısımla birlikte açık hava müzesi şeklinde kullanılacağı bilgisini verdi.

Camideki restorasyona ilişkin de değerlendirmede bulunan Ersoy, "Kalem işleri de gayet iyi olmuş. Çok büyük bir cami değil, biliyorsunuz küçük bir cami. Taşların temizlenmesi olsun kalem işçiliği olsun gayet temiz ve iyi bir işçilikle yapılmış. İnşallah çok kısa bir sürede çevre düzenlemesini de tamamladığımız zaman hem cemaatimiz hem de müzeyi ziyarete gelenler için uygun bir alan İstanbul'a kazandırılmış olacak." şeklinde konuştu.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile bakanlık yetkilileri ve mahalle sakinleri de katıldı.

Fethiye Camisi hakkında

İstanbul'un fethinden sonra Hristiyanların elinde kalan manastır ve kiliseye, 1455'te Havariun Kilisesi'nden çıkan Patrikhane taşındı ve burası 1586'ya kadar Patrikhane olarak kullanıldı

Sultan 3. Murad Dönemi'nde camiye dönüştürülen yapıya, Azerbaycan ve Gürcistan seferlerinin anısına Fethiye adı verildi.

Restorasyonun ardından yeniden ibadete açılan İstanbul'un Fatih ilçesi Balat semtinde bulunan Fethiye Camii'nin hemen yanındaki duvarlar ise mozaiklerle süslü olup, 1938-1940 yıllarında onarıldıktan sonra müze olarak ziyarete açılmıştı.

Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı

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Mehmet Nuri Ersoy, Restorasyon, Fethiye, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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