Restorasyonu Yapılan Müzenin Duvarı Çöktü (3)

Restorasyonu yapılan Adana
Müze Kompleksi içerisindeki Tarım ve Sanayi Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.
Kompleksin ikinci etabında yer alan ve eski Milli Mensucat Fabrikası içerisine yapılan Tarım ve Sanayi Müzesi'nde, işçilerin restorasyon çalışması sırasında bina duvarı çöktü.
İskelenin üzerine çöken duvarın altında kalarak yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Halil Bilen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
İşçilerden akraba olduğu öğrenilen Mikail, Abdürrahip ve Selman Bilen ile Yıldır Yüzer'in tedavisinin sürdüğü, hafif yaralanan bir işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.
"Duvar aşırı yağışlardan dolayı yıkıldı"
Adana Valisi Mahmut Demirtaş
da yaralıların tedavi edildiği hastanelere giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra olay yerinde incelemede bulunana Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin ikinci etabında kaza meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Müzenin ikinci etabında duvarın yıkılması, iskeletin çökmesi ve arkadaşlarımızın altında kalması nedeniyle 5 işçimiz yaralandı. Maalesef bir kardeşimizi kaybettik. Diğerlerini hastanede gördüm, inşallah tedavilerini takip edeceğiz. Tüm Adana'mıza ve memleketimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun."
Demirtaş, ilgili müdürlüklerden görevlilerin bölgeye yönlendirildiğini, aşırı yağışlardan çöktüğü tahmin edilen duvarın neden yıkıldığının tespitine yönelik çalışma yapacaklarını kaydetti.