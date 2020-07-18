Restorasyonun ardından 96 yıl sonra kapılarını açan Osmaniye'deki Ala Camisi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Restorasyonun ardından 96 yıl sonra kapılarını açan Osmaniye'deki Ala Camisi'ne yoğun ilgi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 1800 yıllık Ala Camisi, tarihi kalıntıları ve mozaikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 1800 yıllık Ala Camisi, tarihi kalıntıları ve mozaikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Tarihi cami, yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 3 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla 96 yıl sonra cemaatine kavuştu.

İlçenin öne çıkan eserlerinden olan ve 1800 yıllık tarihinde önce manastır, sonra kilise, daha sonra ise cami olarak hizmet veren cami, vakit namazları haricinde de turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler ibadetlerini yapmanın yanı sıra kazılarla ortaya çıkarılan cami avlusundaki kalıntıları ve mozaikleri inceleme fırsatı buluyor.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, AA muhabirine, kapılarını yeniden açan caminin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "1924 yılında ibadete kapatılan Ala Cami, 2 yıl süren restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından tekrar ibadet açıldı. Cami, halkımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Çok şükür halkımız burada huşu içerinde ibadet etme fırsatı buldu. Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Allah razı olsun. İnşallah ülkemizdeki tarih eser ve yapılar aslına uygun olarak yapılır ve halkımızın hizmetine sunulur." dedi.

İmam Metin Topal da tarihi yapının aslına uygun olarak ibadete açılmasından memnun olduklarını söyledi.

Cami cemaatinden Yusuf Aslansofoğlu ise Ala Camisi'nde yeniden namaz kılındığı için mutlu olduğunu belirtti.

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restorasyonun ardından 96 yıl sonra kapılarını açan Osmaniye'deki Ala Camisi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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