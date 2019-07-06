Son Dakika Haberleri: Restore edilen Abdal Musa Türbesi açıldı
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Restore edilen Abdal Musa Türbesi açıldı

1 saat önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 14. yüzyıldan kalma Abdal Musa Türbesi restore edilerek yeniden açıldı.

Restore edilen Abdal Musa Türbesi açıldı, System.String[]
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 14. yüzyıldan kalma Abdal Musa Türbesi restore edilerek yeniden açıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilen Horasan erenlerinden Abdal Musa'nın türbesini ziyaret etti.
35. Abdal Musa Anma Etkinlikleri'ne katılanlarla sohbet eden Karaloğlu, türbenin açılışının ardından yaptığı açıklamada, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinlikler bittikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelinin geçici kabul yapacağını belirten Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Tespit ettikleri eksiklikler de giderilecek. İçeride kubbe içinde sıvayla kapatılmış o güzelim tuğlaları gördünüz. Onların hepsi, o eski sıvalar kazınarak orijinal hali ortaya çıkarıldı. İçerideki emanetler, buradaki insanımız için gerçekten paha biçilmez emanetlerdi. Onları aldık müzemize götürdük. Onların bakımları yapıldı. Sonra tekrar türbeye getirildi, teslim edildi. Burada yapılanlardan buradaki insanımız da memnun. Bahçede de çok güzel çevre düzenlemesi oldu. Çevre duvarların bakımları yapıldı. Etkinlikten sonra kalan eksiklikler tamamlanacak. Burası gerçekten ziyarete gelen insanların çok mutlu olacakları, ibadetlerini gönül, huzur içerisinde yapacakları bir mekana dönüştü."
Türbenin restorasyon projesinin bedelinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:08 Kaynak: AA
Abdal Musa, Antalya, Elmalı, Kültür Sanat
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