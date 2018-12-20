Restore Edilen Asırlık Camide İlk Namaz Kılındı

İzmit Belediyesi tarafından restore edilen Bağlıca Mahallesi'ndeki asırlık camide ilk namaz kılındı.

İzmit Belediyesi tarafından restore edilen Bağlıca Mahallesi'ndeki asırlık camide ilk namaz kılındı.



İzmit Belediyesi yok olmaya yüz tutan tarihi değerleri yaşatmak amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar onlarca tarihi eseri restore eden İzmit Belediyesi, Bağlıca Mahallesi'ndeki asırlık camiyi de yeniden hizmete açtı. İzmit merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıca Ortaköy mevkiinde bulunan ve 1800'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Işıklı Camii restorasyonun tamamlanmasının ardından ilk namaz ile birlikte ibadete açıldı. Kadir Gecesi ve diğer mübarek gecelerde ışık süzüldüğü rivayet edildiği için bu Işıklı adı verilen caminin restorasyonu için 500 bin TL harcandı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi cami, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve köy sakinlerinden oluşan kalabalık bir cemaat ile tarihi camide ilk namaz kılınarak dua edildi.



Camide kılınan namazın ve yapılan duanın kendisi için başka bir anlam taşıdığını söyleyen Başkan Doğan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren köylerimizi de adım adım ziyaret ediyoruz. Bu köyümüze ilk geldiğimizde böyle bir caminin varlığından söz edildi. Burayı ziyaret ettik. Gördüğümüzde mahzundu, kaderine terk edilmiş bir haldeydi. Tarihi camimizi gelecek nesillere sağlam şekilde emanet edebilmek için kolları sıvadık. Proje hazırlayıp gerekli izinleri alarak restorasyona çalışmasını başlattık. Derin bir tarihi olan camimizi tekrar halkımızın hizmetine sunmak bize nasip oldu" dedi.



"Görev süremiz boyunca türbelerimize, hamamlarımıza, sarnıçlarımıza, konaklara hepsine el attık" diyen Doğan, "Mahzun kalmış tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmanın huzuru içerisindeyiz. Milletin kuruşunu ziyan etmedik. Ülkemize, şehrimize, İslam'a hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize. İkinci dönemimi bitiriyorum. Önemli bir görevi alnımızın akıyla, tertemiz bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Böyle güzel bir hatırayı da ibadethaneyi de ayağa kaldırarak gidiyoruz. Bu da benim için ayrı bir gurur meselesi. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Bağlıcamız'da bu camide vatandaşlarımız namaz kılacak. Bu toprakları bize vatan yapan büyüklerimize, Alperenlere, şehitlere, önderlere, evliyalara dua ederken belki bizim içinde dua edenler olur. En büyük kazancımız da bu olur. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle anlamlı hizmetleri yapmaktan onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

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