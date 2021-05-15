Restore edilen namazgahta, hacca ve umreye gidenleri uğurlama geleneği yeniden yaşatılacak - Son Dakika

Restore edilen namazgahta, hacca ve umreye gidenleri uğurlama geleneği yeniden yaşatılacak

15.05.2021 11:01

Edirne'de unutulan bir gelenek Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonunu tamamladığı namazgahta yeniden canlandırılacak.

Edirne'de unutulan bir gelenek Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonunu tamamladığı namazgahta yeniden canlandırılacak.

Yarım asır öncesine kadar hac ve umreye gidenlerin uğurlandığı yer olan Hacılarezanı Namazgahındaki bu gelenek uzun yıllardır unutuldu.

Umre ve hacca gidecekler buraya gelip kurban kesip uğurlanırdı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan namazgah bu işlevini yeniden kazanacak, Vakıflar sayesinde unutulan güzel bir gelenek yeniden hayat bulacak.

-Restoresi tamamlandı

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine kitabesine göre 1799 yılında Ahmet Ağa tarafından yaptırılan kare planlı, baldeken tarzda inşa edilen namazgah ve çeşmesinin geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyona alındığını söyledi.

Restorasyonu tamamlanan namazgah ve çevresinde pek çok işlemin yapıldığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Dua kubbesinde araştırma raspası yapılmış, çimento sıvalar temizlenmiş, kubbe üzerindeki çimento tabaka kaldırılarak kurşun kaplama yapılmış, yarım mermer alem tamamlanmış, taş sütunlarda eksikleri olan taşlar çürütülerek kaplaması yapılmış, çeşme ve namazgahın su ile temizliği yapılarak derzleri yenilenmiş, namazgahın beton gergi elemanları çelik miller ile değiştirilip üzerine ahşap kaplama yapılmış, kubbe altı zemindeki imitasyon tuğlalar sökülmüş, yağmur suyunun birikmesi nedeniyle zemin kotu yükseltilmiş, kubbe altına tuğla, çeşme-namazgah arasına traverten taş kaplama yapılmış, çeşme-namazgah arasındaki bordürler sökülerek kotu yükseltilip yeniden döşenmiş, eksik kısımları yeni taşlarla tamamlanmış ve bahçeye kot ayarlaması yapılmıştır."

Ersoy, çeşmenin kullanılır hale getirilmesi yanında bölgeye çocuk parkı ve yürüyüş yolları da yapıldığını vurguladı.

Namazgahın aslına uygun bir işlevle naif bir geleneğin sürdürüleceği bir yer olacağının altını çizen Ersoy, şöyle konuştu:

"Edirne'nin İstanbul yönü üzerinde bulunan bu alan her ne kadar bugün şehir içinde kalmışsa da evvelce şehrin dışında bulunmaktaydı. Edirne'den yola çıkacak hacı adayları yolculuğa başlamadan önce burada toplanır, ezan okurlar ve kurban keserlerdi. Naif bir gelenek olan hacıların yolcu edilmesi ve karşılanmasının nadide örneklerinden birisi durumundaki Edirne Namazgahı ve Çeşmesinin faaliyete geçmesi ile bundan böyle Hacca ve Umre ziyaretine gidecek kişilerin buradan uğurlanıp karşılanması sağlanarak, unutulmaya yüz tutmuş bir Edirne geleneğini yeniden yaşatmış ve hiç kuşkusuz Edirne'nin manevi zenginliklerinden biri daha gün yüzüne çıkarılmış olacak."

Restore edilen namazgahta, hacca ve umreye gidenleri uğurlama geleneği yeniden yaşatılacak
Restore edilen namazgahta, hacca ve umreye gidenleri uğurlama geleneği yeniden yaşatılacak
Restore edilen namazgahta, hacca ve umreye gidenleri uğurlama geleneği yeniden yaşatılacak
Restore edilen namazgahta, hacca ve umreye gidenleri uğurlama geleneği yeniden yaşatılacak

Restorasyon, İstanbul, Edirne, Çeşme, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Restore edilen namazgahta, hacca ve umreye gidenleri uğurlama geleneği yeniden yaşatılacak - Son Dakika


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