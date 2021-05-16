Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi - Son Dakika

Geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan ve 18 medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tescilli konakların turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan ilçenin en eski yerleşim bölgesi olan Camii Kebir ve Camii Cedid mahallelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konak bulunuyor.

Yörenin iklim ve kültürel yapısıyla uyumlu kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konakları turizme kazandırarak ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için Osmaneli Belediyesince 2014 yılında çalışma başlatıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle yürütülen proje kapsamında şu ana kadar 80 yapının restorasyonu tamamlandı.

Çehresi yavaş yavaş değişmeye başlayan ilçedeki diğer tescilli binaların restorasyonunun da birkaç yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, 2006'da koruma altına alınan bölgede 350 bin metrekarelik sit alanı içinde yaklaşık 500 konak bulunduğunu söyledi.

Restorasyona 2014'ten bu yana yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Şahin, "Özellikle Taraklı'dan, Göynük'ten, Mudurnu'dan ekipler getirdik. Bizim ustalarımızla bir araya geldiler. Şu an 25-30 kişilik restorasyon ekibimiz var. Süratli bir şekilde tarihi konakları restore etmeye çalışıyoruz." dedi.

Aralarında Romalılar, Anadolu Selçukluları, Osmanlı döneminden kalan konaklar bulunduğuna işaret eden Şahin, bu konakların her dönemde bir işlem gördüğünü ve onarıldığını aktardı.

Şahin, "Biz de Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun verdiği izinler çerçevesinde, görev ve projeleriyle son şeklini veriyoruz. Şu ana kadar ayağa kaldırdığımız 80 konağa kimlik verdik. Bir kısmını otel, bir kısmını Osmanlı mutfağı aşçılık okulu olarak, bir kısmını kamu daireleriyle beraber kullanıyoruz. Gençlik Merkezi olarak kullandıklarımız da var. Müze ve eğitim anlamında kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı doğuyor"

Düşük maliyetlerle yaptıkları restorasyonlarda belediye bütçesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığının, İl Özel İdaresinin fonlarından da yararlandıklarını dile getiren Şahin, özel sektörden firmaların da destek sunduğunu bildirdi.

"Yeni bir Safranbolu, yeni bir Beypazarı, yeni bir Odunpazarı doğuyor." diyen Şahin, Osmaneli'nin İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Kocaeli'ne yakınlığından dolayı ulaşımda çok büyük avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Osmaneli'nin turizmde adından söz ettireceğini belirterek, "Normale dönüldüğü zaman herkes daha bakir yerler arayacak. Biz de herkesi Osmaneli'ne davet ediyoruz. Osmaneli konaklarıyla, kalacak yerleriyle, Osmanlı mutfağıyla hem yerli hem de yabancı turistlere ağırlayabilecek bir konuma geldi." diye konuştu.

Belediye olarak satın aldıkları 35 konak bulunduğunu bildiren Şahin, diğer tescilli yapıların çoğunda mülk sahiplerinin yaşadığını aktardı.

Şahin, bu vatandaşlara da restorasyonda yardımcı olduklarını anlatarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığının fonlarından onları da yararlandırıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının özellikle restorasyonlarda konut sahiplerine açmış olduğu uygun krediler var, onlardan yararlandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kamu destekleriyle, belediye öncülüğünde Osmaneli'nde tarihi tekrar canlandırdıklarını belirten Şahin, "Eskiden sit alanındaki evlerin sahipleri bu işe çok sıcak bakmıyordu. Şu anda konaklar öyle bir değere geldi ki; normal dairelere göre çok daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Konaklar çok değer kazandı ama daha çok biz tarihi tekrar yaşatmış olduk. Osmaneli'nin değerini turizmde yukarı çeken bir konuma getirdik." değerlendirmesinde bulundu.