Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi - Son Dakika

Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi

16.05.2021 11:09
Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi, System.String[]

Geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan ve 18 medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tescilli konakların turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan ve 18 medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tescilli konakların turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan ilçenin en eski yerleşim bölgesi olan Camii Kebir ve Camii Cedid mahallelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konak bulunuyor.

Yörenin iklim ve kültürel yapısıyla uyumlu kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konakları turizme kazandırarak ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için Osmaneli Belediyesince 2014 yılında çalışma başlatıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle yürütülen proje kapsamında şu ana kadar 80 yapının restorasyonu tamamlandı.

Çehresi yavaş yavaş değişmeye başlayan ilçedeki diğer tescilli binaların restorasyonunun da birkaç yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, 2006'da koruma altına alınan bölgede 350 bin metrekarelik sit alanı içinde yaklaşık 500 konak bulunduğunu söyledi.

Restorasyona 2014'ten bu yana yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Şahin, "Özellikle Taraklı'dan, Göynük'ten, Mudurnu'dan ekipler getirdik. Bizim ustalarımızla bir araya geldiler. Şu an 25-30 kişilik restorasyon ekibimiz var. Süratli bir şekilde tarihi konakları restore etmeye çalışıyoruz." dedi.

Aralarında Romalılar, Anadolu Selçukluları, Osmanlı döneminden kalan konaklar bulunduğuna işaret eden Şahin, bu konakların her dönemde bir işlem gördüğünü ve onarıldığını aktardı.

Şahin, "Biz de Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun verdiği izinler çerçevesinde, görev ve projeleriyle son şeklini veriyoruz. Şu ana kadar ayağa kaldırdığımız 80 konağa kimlik verdik. Bir kısmını otel, bir kısmını Osmanlı mutfağı aşçılık okulu olarak, bir kısmını kamu daireleriyle beraber kullanıyoruz. Gençlik Merkezi olarak kullandıklarımız da var. Müze ve eğitim anlamında kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı doğuyor"

Düşük maliyetlerle yaptıkları restorasyonlarda belediye bütçesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığının, İl Özel İdaresinin fonlarından da yararlandıklarını dile getiren Şahin, özel sektörden firmaların da destek sunduğunu bildirdi.

"Yeni bir Safranbolu, yeni bir Beypazarı, yeni bir Odunpazarı doğuyor." diyen Şahin, Osmaneli'nin İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Kocaeli'ne yakınlığından dolayı ulaşımda çok büyük avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Osmaneli'nin turizmde adından söz ettireceğini belirterek, "Normale dönüldüğü zaman herkes daha bakir yerler arayacak. Biz de herkesi Osmaneli'ne davet ediyoruz. Osmaneli konaklarıyla, kalacak yerleriyle, Osmanlı mutfağıyla hem yerli hem de yabancı turistlere ağırlayabilecek bir konuma geldi." diye konuştu.

Belediye olarak satın aldıkları 35 konak bulunduğunu bildiren Şahin, diğer tescilli yapıların çoğunda mülk sahiplerinin yaşadığını aktardı.

Şahin, bu vatandaşlara da restorasyonda yardımcı olduklarını anlatarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığının fonlarından onları da yararlandırıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının özellikle restorasyonlarda konut sahiplerine açmış olduğu uygun krediler var, onlardan yararlandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kamu destekleriyle, belediye öncülüğünde Osmaneli'nde tarihi tekrar canlandırdıklarını belirten Şahin, "Eskiden sit alanındaki evlerin sahipleri bu işe çok sıcak bakmıyordu. Şu anda konaklar öyle bir değere geldi ki; normal dairelere göre çok daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Konaklar çok değer kazandı ama daha çok biz tarihi tekrar yaşatmış olduk. Osmaneli'nin değerini turizmde yukarı çeken bir konuma getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi
Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi
Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi
Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi

Restorasyon, Osmaneli, Bilecik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak         
11:24
Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor         
10:59
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek         
10:52
Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak         
10:35
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 11:30:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Restore edilen onlarca tarihi konak Osmaneli'nin çehresini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement