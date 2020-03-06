Restore edilen tarihi cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Restore edilen tarihi cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Restore edilen tarihi cami yeniden ibadete açıldı

6 saat önce

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesinin simgesi 8 asırlık cami, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesinin simgesi 8 asırlık cami, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Tarihi Döşeme Camisi'nde, zeminin Balıklıgöl'e doğru kayması ve çatlaklar oluşması nedeniyle Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünce başlatılan ve yaklaşık 5 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı.

Cami, cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Cami İmam Hatibi Bülent Üzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından caminin ibadete tekrar açıldığını söyledi.

Caminin bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Üzgün, "Cami eskisinden daha sağlam ve güzel oldu. Artık insanlar gönül huzuruyla ibadetlerini yapabilecekler. Yapılan çalışmalarla caminin kaymasının önüne geçildi. Bu konuda emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Restore edilen tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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