Restore edilen tarihi evin çatısı çöktü: 2 yaralı - Son Dakika

Restore edilen tarihi evin çatısı çöktü: 2 yaralı

KAYSERİ'de, 2 katlı tarihi evin çatısı, restorasyon çalışması sırasında çöktü, 2 işçi yaralandı.

KAYSERİ'de, 2 katlı tarihi evin çatısı, restorasyon çalışması sırasında çöktü, 2 işçi yaralandı. Olay, Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi Çeşme Sokak'taki 2 katlı tarihi evde meydana geldi. Restorasyon çalışması yapılan evin çatısı aniden çöktü. S.T. (28) ve Ö.G. (39), adlı işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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