Restore edilen tarihi Niğde evleri turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Tarihi Niğde evleri, Ömer Halisdemir Üniversitesince yaptırılan restorasyonun ardından turizme kazandırılıyor.

Niğde'de, 19. yüzyıl geç Osmanlı yapı topluluklarından olan tarihi evlerde Ömer Halisdemir Üniversitesince restorasyon çalışması başlatıldı.

Taş mimarisi, kapıları ve duvarlarında ahşap süsleme bulunan geleneksel Türk evi özelliklerini ayrıntılı şekilde yansıtan tarihi yapılar, aslına uygun restore edilerek konuk evi ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler olarak turizme kazandırılıyor.

Restorasyonu biten ve konuk evi olarak hizmet veren Güncü Konağı, tarihi dokusuyla misafirlerini ağırlıyor.

Restorasyonu devam eden yerler ise çalışma bittikten sonra, konuk evi ve Niğde kültürünü anlatan bir kütüphane olarak hizmet verecek.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AA muhabirine, üniversitenin Niğde'nin tarihi mirasında önemli yer tutan Cullaz Sokak ve etrafındaki tarihi evlerde restorasyon çalışması yürüttüğünü söyledi.

"2 tarihi binamızın restorasyonuna başladık"

Daha önce Öncü Konağı'nın restore edilerek konuk evi olarak turizme kazandırıldığını belirten Kar, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak daha önce Halıcılar ve Mimarlar odası olarak uzun yıllar işlev gören 2 tarihi binamızın restorasyonuna başladık. Yıl sonu itibarıyla onları bitirmeyi düşünüyoruz. Bu iki yeri yine konuk evi tarzında restore ettiriyoruz. Yine uzun yıllar Gazeteciler Cemiyeti binası olarak kullanılan tarihi binanın da restorasyonuna başladık."

Kar, Niğde'nin sivil mimari örneklerini korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade ederek, tarihi yerleri modern anlamda kullanılacak formatta restore ettirdiklerine dikkati çekti.

Gazeteciler Cemiyeti hizmet binası olarak kullanılan tarihi yapının restorasyonu bittikten sonra üniversite bünyesinde kurulan Niğde ve Yöresi Tarihi Kültür Araştırma Merkezi haline geleceğini aktaran Kar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle buradaki amacımız, Niğde ve yöresinin tarihi ve kültürünü anlatan her türlü yerli ve yabancı yayınların bulunacağı özel bir kütüphane yapmak. Niğde'nin tarihi yerlerinin cami, kilise, ören yerleri, yer altı şehirlerinin bazılarının resimlerini bazılarının videolarını çekerek dijital platformlarda sergileyeceğiz.

Ayrıca sergi alanlarıyla özellikle halı dokumacılığı ya da nakışlarla ilgili tarihi değerleri orijinal veya replike ederek kent hafızasının yansıtıldığı mekan olarak değerlendirmek istiyoruz. Niğde'nin tarihi mekanlarını korumayı ve korurken de yeni bir işlevle hayatın içinde tutmayı amaçlıyoruz."