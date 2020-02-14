Restore edilen Tavaşi Süleyman Ağa Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Restore edilen Tavaşi Süleyman Ağa Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Restore edilen Tavaşi Süleyman Ağa Camisi ibadete açıldı

7 saat önce

Kumkapı'da bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Tavaşi Süleyman Ağa Camisi yeniden ibadete açıldı.

Kumkapı'da bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Tavaşi Süleyman Ağa Camisi yeniden ibadete açıldı.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, caminin minaresinin çok güzel olduğunu, mahallenin sıcaklığını yansıttığını söyledi.

Camilerin manevi önemine dikkati çeken Demircan, "Cami kalplerimizi birbirine yakınlaştırıyor ve insanlığa hizmet ediyor. 200 bin tane vakıf kurmuş ecdadımız. Modern anlamda belediyecilik yokken, vakıflar vardı. Şehirlerimizdeki bütün hizmetleri vakıflar yapmış. Hizmeti yapmış, ayakta dursun diye gelirini de tahsis etmiş. Mahallenin merkezinde sadece camilere değil, çeşmelere, yollara, insanın ihtiyaç duyduğu her şeye elini uzatmış." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Türk medeniyetine adeta mührünü vuran bu tür yapıların onarılmasının geleceğe aktarılması açısından çok önemli olduğunu anlatarak, "Üstad Yahya Kemal'in dediği gibi bu coğrafyadaki varlığımızı sürdürebilmek için değil bir mescidimizi ihya etmek, bir mezar taşımızı bile 7 kat ipeklere sarıp korumak suretiyle insanlığa sunuyoruz." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı da caminin restorasyonu sırasında yapılan işlemler hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Caminin iç duvarındaki alçı sıvalar sökülerek uygun sıva yapıldı. Bahçe duvarındaki beton eklentiler kaldırılarak eski eserine uygun işlemler yapıldı. Güçlendirme işlemleri yapıldı. Bodrum katta namaz kılınamamaktaydı orası şimdi ibadet edilecek hale getirildi. Pencere, kapı yenilendi, ahşap minare yapıldı. Avluda taş döşeme yapıldı. Yangın ve hidrofor pompası konularak yangına karşı de önlem alınmış oldu."

Restore edilen Tavaşi Süleyman Ağa Camisi ibadete açıldı

Ahmet Misbah Demircan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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