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Restore edilen Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi hizmete alındı - Son Dakika

Restore edilen Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi hizmete alındı

04.02.2022 17:01
Restore edilen Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi hizmete alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu yapılan Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi yeniden hizmete girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu yapılan Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi yeniden hizmete girdi.

Çeşmenin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi çeşmenin suyunun İSKİ tarafından karşılandığını söyledi.

İSKİ'nin 7/24 çalışarak hem insanların su ihtiyacını karşıladığını hem de atık suyun çevreye zarar vermeden tekrardan doğaya kazandırılması için büyük bir mücadelenin içerisinde olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Tabii bu mücadeleyi verirken çok faydalı, çok görünmeyen aslında hassas işleri de başardı. Bu da 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonunu yapıp su akıtılan haliyle vatandaşlarımıza hizmet etmesini sağlamak." diye konuştu.

Gazetecilerin Valiliğin, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfının izinsiz yardım toplaması hakkındaki açıklamasına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vakfı olduğu gibi Valilikten temsilcisi bile var. Arayıp sormama nezaketsizliğini gösteren hangi mülki idareci varsa onları hukuka, adalete ve kamuya hizmet etme çabasında olan, kurumlara olan nezakete davet ediyorum. Bu vakıf İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul halkının vakfı. İnceleyeceğim, bakacağım. Gerekli kişileri de aramaktan imtina etmem. Ararım. Valiliğe bu sorumu aynen bu biçimde soracağım."

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restore edilen Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi hizmete alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Restore edilen Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi hizmete alındı - Son Dakika
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