DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2) - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)

08.05.2022 14:32

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör saldırılarında zarar gören ve restorasyonu tamamlanarak dün açılışı yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl aranın ardından ilk ayin gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör saldırılarında zarar gören ve restorasyonu tamamlanarak dün açılışı yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl aranın ardından ilk ayin gerçekleştirildi.

PKK'lı teröristlerin 2015'teki saldırılarında zarar gören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünde restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle dün açılışı yapılan tarihi kilisede düzenlenen ayini, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen Ermenilerin de katıldığı ayinde mum yakıldı, dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

Ayine katılanlara şeker ikram edildi.

"Bu güzel tarihi mekanda ibadetimizi yaptık"

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, ayinin ardından AA muhabirine, kilisenin uzunca bir onarımdan sonra tekrar ibadete açıldığını söyledi.

İstanbul'dan, Anadolu'nun her yanından Diyarbakır'a ayin için gelenlerin olduğunu belirten Maşalyan, "Bu güzel tarihi mekanda ibadetimizi yaptık. Gerçekten etkileyici bir ortam. Bu kentin çok renkli, çok dinli, çok mezhepli geçmişine bir anıt aslında bu bölge. Umarım bu çok çeşitlilik bir zenginlik olarak anlaşılır, bu ülkede hep beraber, bu bayrağın altında mutluluk ve huzur içinde hayatımızı sürdürürüz." dedi.

"Cumhurbaşkanımıza teşviklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum"

Kilisenin devletin katkısıyla onarıldığını anımsatan Maşalyan, "Özellikle Cumhurbaşkanımıza teşviklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi şahsen bu kilisenin onarımıyla ilgilendi. Gerekli talimatları verdiler." diye konuştu.

Maşalyan, yörede restore edilecek başka kiliselerin de olduğuna işaret ederek, "Onların da onarılmasıyla gerçekten burası dünyaca meşhur bir turistik merkeze dönüşebilir. Aynı zamanda bu, halkların kardeşliği, dostluğu, birlikte yaşama kültürüne çok güzel bir örnek teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır'ımızda bu kilise tekrar açıldığı için çok mutluyuz"

İstanbul'dan ayin için gelen Talin Gökdemir, 7 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakır'a gelip ayine katılmanın kendilerini çok duygulandırdığını anlattı.

Gökdemir, "Dün kilisenin açılışında bulunduk. Bugün de ayine katıldık. Diyarbakır'ımızda bu kilise tekrar açıldığı için çok mutluyuz. Burada herkesin sağlığı, mutluluğu için ayin yaptık, dua ettik." şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)
DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)
DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)
DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)
DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)
DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)
DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)
DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)
DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2)

YORUMLAR
500
Restore edilen Surp Giragos Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin Restore edilen Surp Giragos Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin DİYARBAKIR - Restorasyonun ardından açılışı yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde kutsama ayini yapıldı DİYARBAKIR - Restorasyonun ardından açılışı yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde kutsama ayini yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2) - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:06 Şişli'de bir kişi, "Acil telefon etmem gerekiyor" diyerek Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı
15:04 Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
14:28 Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 15:39:35. #1.13#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement