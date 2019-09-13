Restore ettirdiği konağı "efsane renk"e boyattı

Büyük Edirne yangının ardından 1903 yılında inşa edilen ve kentin önemli sivili mimarlık örneklerinden olan 300 metrekare büyüklüğündeki iki katlı tarihi konak, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak bilinen Edirne kırmızısına boyandı.

Edirneli turizmci Gökhan Balta, Kaleiçi semtindeki tarihi konağını Edirneli boya ustaları tarafından 15. yüzyılda elde edildikten sonra 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) rengine boyattı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi de olan Gökhan Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1990 yılında kent tarihine sahip çıkmak adına aile olarak satın aldıkları ve restore ettirdikleri konağı, Edirne kırmızısı rengine boyatarak rengin de tanıtımını yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Evi boyarken Edirne kırmızısından ilham aldıklarını belirten Balta, şunları söyledi:

"Dış cephe boyasının kodunu vererek özel olarak İngiltere'den getirttik. Evin dış cephesini Edirne kırmızısı rengine boyattık. Bundaki en önemli amacımız Edirne kırmızısı renginin somut bir göstergesi olmasını sağlamaktı. Bugüne kadar böyle bir örnek yoktu. Edirne'ye gelen turistlerin bu rengin nasıl olduğunu canlı olarak görmesi için ve evin görselliğini sağlamak için bu renge boyattık."

Edirne kırmızısının kent için önemli olduğunu vurgulayan Balta, konakla ilgili projeler hazırladığını ve konutun Edirne kırmızısıyla ilgili tanıtımının yapılabileceği bir alana dönüştürülebileceğini kaydetti.

Rengin elde edilmesi, İngiltere'den Türkiye'ye gelmesi ve boyama sürecinin iki ay sürdüğünü dile getiren Balta, "Edirne kırmızısının bir özelliği var. Farklı materyallerde kırmızının farklı tonlarında gözüküyor. Tabii en güzel halini ipek kumaşta görmek mümkün. Ahşapta farklı, porselende farklı görülebiliyor. Bizim ahşap evimizde böyle bir hal aldı ve çok güzel oldu." diye konuştu.