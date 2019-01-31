Resul'ün Evine Çıkabilmesi İçin Engelli Asansörü Yaptırıldı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan, bedensel ve zihinsel engelli Resul Duran'ın (30) ikinci kattaki evine rahat inip çıkması için belediye tarafından engelli asansörü yaptırıldı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan, bedensel ve zihinsel engelli Resul Duran'ın (30) ikinci kattaki evine rahat inip çıkması için belediye tarafından engelli asansörü yaptırıldı.



Şirinevler Mahallesi, 50'nci Sokak'ta oturan Fetane ve Mehmet Duran çifti, engelli oğulları Resul Duran'ın, 2'nci kattaki evlerine rahat girip çıkabilmesi için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan engelli asansörü istedi. Belediye, ailenin isteğini yerine getirerek engelli asansörünü yaptırdı.



Anne Fetane Duran, istedikleri asansörün yapıldığını söyleyerek, "Oğlum şimdi rahatlıkla dışarıya çıkıp gelebiliyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.



Baba Mehmet Duran ise, "Oğlum Resul bedensel ve zihinsel engelli. 30 yıldır bakıyoruz. Artık yaşımız ilerleyince Resul'u taşımakta zorluk çekiyorduk. Ramazan ayında iftar programına gittiğimizde eşim Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan engelli asansörü yapılmasını istemiş. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmayarak bu asansörü yaptırdı. Artık Resul'ü rahatlıkla dışarı çıkıp gezdiriyoruz" şeklinde konuştu.



- Kayseri

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