- Resulayn'a Askeri Takviye
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- Resulayn'a askeri takviyeRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
- Resulayn'a askeri takviye
RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/ YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi. Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.
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