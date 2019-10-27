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- Resulayn'a Askeri Takviye

59 dakika önce

- Resulayn'a askeri takviyeRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi.

- Resulayn'a askeri takviye

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/ YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi. Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.

- Resulayn'a Askeri Takviye

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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