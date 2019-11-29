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Resulayn'a gıda yardımı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapıldığını ve çocuklara oyuncak dağıtıldığını açıkladı.

Resulayn'a gıda yardımı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapıldığını ve çocuklara oyuncak dağıtıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinde sivillere yönelik yardımlar sürüyor. Resulayn'da günlük hayatına dönen Suriyeli kardeşlerimize TSK ve diğer kurumlarımızın koordinasyonunda gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı."


Resulayn, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
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