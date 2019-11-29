Resulayn'a gıda yardımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapıldığını ve çocuklara oyuncak dağıtıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: