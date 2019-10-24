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Resulayn bölgesinde hareketli dakikalar

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.

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MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."

(İHA)

Resulayn, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
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