Resulayn'da 1 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'da 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Resulayn'da 1 asker şehit oldu

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG teröristlerin bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıda 1 asker ile 3 yerel güvenlik gücünün şehit olduğunu açıkladı.

Resulayn'da 1 asker şehit oldu, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG teröristlerin bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıda 1 asker ile 3 yerel güvenlik gücünün şehit olduğunu açıkladı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu 1 jandarma uzman onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan 10 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:34 Kaynak: İHA
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