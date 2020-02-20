Resulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi - Son Dakika

Resulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP), Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince imha edildiğini açıkladı.

Resulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP), Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/ YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP'lerin imhası sürüyor. Resulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kilogramlık EYP,  EOD timleri tarafından imha edildi."


Resulayn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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