Resulayn'da 3 havan mermisi ve EYP imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da 3 havan mermisi ve EYP imha edildi - Son Dakika

Resulayn'da 3 havan mermisi ve EYP imha edildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da yangın söndürme tüpü içine gizlenen 3 havan mermisi ile el yapımı patlayıcının (EYP) Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Resulayn'da 3 havan mermisi ve EYP imha edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da yangın söndürme tüpü içine gizlenen 3 havan mermisi ile el yapımı patlayıcının (EYP) Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesi Resulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 mm'lik havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildi."


Resulayn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:47 Kaynak: DHA
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