Son Dakika › Güncel › Resulayn'da 3 havan mermisi ve EYP imha edildi - Son Dakika
Resulayn'da 3 havan mermisi ve EYP imha edildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da yangın söndürme tüpü içine gizlenen 3 havan mermisi ile el yapımı patlayıcının (EYP) Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:47 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da yangın söndürme tüpü içine gizlenen 3 havan mermisi ile el yapımı patlayıcının (EYP) Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesi Resulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 mm'lik havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildi."
Son Dakika Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden internetten altın alacaklara uyarı: Ağırlıkta eksiklik olabilir Bakan Pakdemirli: Her hayvanın kulağına veterinere SMS atan cep telefonu takacağız Usain Bolt'u geçen Hintli manda koşucusu, milli takım elemeleri davetini reddetti Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza