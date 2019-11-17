Son Dakika Haberleri: Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1)
Son Dakika Güncel Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1) - Son Dakika

Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1)

6 saat önce

Rasulayn'daki hastane binası Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

Rasulayn'daki hastane binası

Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler

Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un açıklaması RESULAYN - Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'de açılan Hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı. (1)

Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (1)

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:27 Kaynak: AA
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