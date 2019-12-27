Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu - Son Dakika

Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu

6 saat önce

Suriye'nin Resulayn kentinde kontrol noktasında bomba yüklü araç bulundu.

Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu, System.String[]

Suriye'nin Resulayn kentinde kontrol noktasında bomba yüklü araç bulundu.


Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Resulayn'daki bir kontrol noktasında Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba yüklü araç buldu. Bulunan bomba kontrollü patlatılarak etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'da güvenliği sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktaları oluşturmuştu. SMO, kontroller kapsamında yoldan geçen bir aracı durdurarak yaptığı arama sonucu bombalara ulaştı. Araçta bulunan tuzaklı bomba kontrollü olarak etkisiz hale getirildi. Araç şoförünün de gözaltına alındığı aktarıldı. - RESULAYN

Resulayn, Suriye, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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