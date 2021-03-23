Son dakika haberleri... Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

23.03.2021 12:50
Son dakika haberleri... Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, System.String[]

Son dakika haberleri... Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı.

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Şoför, aracıda bir bomba yerleştirildiğini bilmezken kaldığı mahalleden şehrin sanayi bölgesine giderken aniden araç patladı. Patlamada aracın şoförü hayatını kaybederken araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Son dakika haberleri... Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü
Son dakika haberleri... Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

Resulayn, Patlama, Suriye, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü - Son Dakika


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