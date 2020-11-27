Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü - Son Dakika

Suriye'nin Resulayn ilçesi kırsalında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin Resulayn ilçesi kırsalındaki Mabrouka beldesine bağlı Tal al-Janab köyünde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait kontrol noktası yakınında bomba yüklü araç patladı. Olayda 3 kişinin hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savuma ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. - RESULAYN