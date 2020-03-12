Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.


Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yaralıların da olduğu belirtildi.


Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. - RESULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]