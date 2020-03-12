Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü
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Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yaralıların da olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. - RESULAYN
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