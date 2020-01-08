Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü - Son Dakika

Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü

6 saat önce

Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü, System.String[]

Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusunda yer alan Al-Şukrya köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. - RESULAYN

Resulayn, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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