Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü - Son Dakika

Resulayn'da bomba yüklü bir araç patladı: 2 ölü
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Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Resulayn ilçesinin doğusunda yer alan Al-Şukrya köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. - RESULAYN
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