- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı

RASULAYN - Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybederken 2 sivil ağır yaralandı. Saldırının bir evin yakınlarında gerçekleştiği öğrenildi. Patlamanın ardından olay yerine yakın olan siviller kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Sivil savunma ekiplerinin gelmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.