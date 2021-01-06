Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
06.01.2021 15:09
Suriye'nin Resulayn ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Resulayn ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Resulayn ilçesindeki Sivil İşler Müdürlüğü yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Yerel kaynaklar, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.. Yaralılar arasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri olduğunu öğrenildi. - RESULAYN
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