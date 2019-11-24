Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı, mayın, mühimmat ve malzemenin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Resulayn'da yapılan son arama-taramalarda terör örgütü PKK/YPG'ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde, mayın, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi. Ele geçirilen patlayıcılar şöyle: