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Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tespit edildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'da elektrik panosuna yerleştirilen el yapımı patlayıcının tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG tarafından Resulayn'da elektrik panosuna yerleştirilen el yapımı patlayıcının tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edildi" denildi.
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